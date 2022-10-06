شكرا لقرائتكم خبر عن فابريزو رومانو يكشف موقف ميسي المفاجئ من عودته لبرشلونة والان مع التفاصيل



محمد الفلاح - لا يزال حلم برشلونة لاستعادة النجم الأجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان، يطارد الإدارة والجماهير خاصة بعد الانباء التي اشارت إلى رغبة ميسي في ترك فريقه الفرنسي في وقت سابق.



وكان ميسي قد رحل عن برشلونة بعدما خاض مسيرة طويلة داخل الفريق الكتالوني استمرت إلى 17 عامًا تقريبًا مع الفريق الأول، وذلك بعد الأزمة المالية التي عانى منها الفريق الكتالوني والتي عاشها بسبب فيروس كورونا.

ووفقا لما نشرته صحيفة سكاي سبورتس فأن هناك مفاوضات من جانب برشلونة لعودة قائده السابق، ليونيل ميسي، مع نهاية الموسم الحالي بالمجان فور انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان

برشلونة يسعى لاستعادة ميسي

وكانت قد افادت العديد من التقارير مؤخرا عن وجود نية من جانب برشلونة من أجل استعادة ميسي، وخطة من باريس سان جيرمان لمنع الأرجنتيني من العودة إلى الفريق الكتالوني بعد موسمين من رحيله.

وأكدت في شبكة "سكاي سبورتس"، عن طريق الصحفي الشهير فابرزيو رومانو، أن مصادر مقربة من ميسي أخبرته بأن اللاعب لن يحسم مستقبله إلا في عام 2023 ولا يفكر الآن في الأمر.

رومانو يؤكد رغبة برشلونة بالتعاقد مع ميسي ومحاولات باريس سان جيرمان لإفساد الصفقة

وشدد رومانو بأن هناك مناقشات في برشلونة بالفعل من أجل استعادة النجم الأرجنتيني، وباريس سان جيرمان لن يترك الأمور تسير كما يخطط برشلونة ويستهدفون الآن تمديد عقد ليونيل ميسي.