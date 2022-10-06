حسبنا الله وكفى بالله شهيدا .. كهربا يوجه رسالة نارية

الشارقة - اميمة ياسر - نشر اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب محمود كهربا :"لا سامحكم الله على أصغر كلمة خرجت من أفواهكم ليست فينا حسبنا الله فيمن قال فينا ما ليس فينا ونسب إلينا مـا لـم نفعل وتجاوز في حقنا وكفى بالله شهيدا".

بيعمل حاجة مزعلة منه مسؤولي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن غضب مسؤولي القلعة الحمراء تجاه محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال «شوبير» خلال برنامجه «مع شوبير»، المذاع عبر «راديو أون سبورت أف أم»: «كهربا بيعمل حاجة مزعلة منه مسؤولي الأهلي، وأتمنى يرجع عنها، ومينساش إن إدارة الأهلي لم تتركه في أزمته».

وينتظر كهربا قرارًا رسميًا من قبل إدارة النادي الأهلي بدفع غرامته لصالح نادي الزمالك، التي تقدر بـ2 مليون و400 ألف دولار؛ إذ يستمر إيقاف اللاعب ومنعه من المشاركة في المباريات حتى دفع الغرامة لصالح القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن تدفع إدارة النادي الأهلي الغرامة الموقعة على كهربا لصالح نادي الزمالك، خلال الأيام القليلة المقبلة، وقبل انطلاق النسخة الجديدة من الدوري الممتاز، للاستفادة من خدمات اللاعب.