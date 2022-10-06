جلسة تصوير قميص المنتخبات الوطنية الجديد لموسم 2022-2023.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، فيديو لجلسة التصوير الرسمية للاعبى منتخب مصر الأول بالقميص الجديد.

وظهر القميص الجديد لمنتخب مصر فى مباراته الودية أمام النيجر سبتمبر الماضي ، وفى أول مباراة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا.

علي صعيد مختلف، تقدّم منتخب مصر مركزا فى تصنيف الفيفا ووصل إلى المركز 39 بعد أن احتلت مصر المركز 40 فى التصنيف الأخير، وحصدت مصر 3,81 نقاط إضافية فى التصنيف، ليكون رصيدها التراكمى 1486,44 نقطة.

وتحتل مصر المركز الرابع عربيًا خلف المغرب وتونس والجزائر، وتتواجد فى المركز السادس أفريقيا خلف السنغال والمغرب وتونس ونيجيريا والجزائر.

وفاز منتخب الفراعنة فى مباراتين وديتين على النيجر وليبيريا فى التوقف الدولى الماضى.

كما حافظت البرازيل على صدارة التصنيف العالمى، ومن خلفها بلجيكا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا، فيما تجاوزت إيطاليا إسبانيا ووصلت إلى المركز السادس، وتأتي هولندا ثامنة ثم البرتغال والدنمارك.

وتواصل ألمانيا تواجدها خارج الـ10 الأوائل بتواجدها فى المركز 11، وسجلت أذربيجان أفضل تقدم فى التصنيف إذ قفزت 5 مراكز ووصلت إلى المركز 123، أمّا النرويج فكانت أكثر منتخب تراجع، حيث تقهقرت 6 مراكز دفعة واحدة وباتت الرقم 42 عالميًا.