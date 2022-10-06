شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يواجه البحرين وديا فى مباراتين أكتوبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر للرجال لكرة اليد بقيادة المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو والمدرب المساعد اوسكار جوتيريز اجيلار فى معسكر بمجمع الصالات المغطاة دكتور حسن مصطفى خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر الجارى وذلك خلال الأسبوع الدولى.

يخوض منتخبنا الوطنى المصرى مباراتين وديتين أمام منتخب البحرين أيام 14 و15 اكتوبر الجارى بالبحرين حيث يشارك منتخب المصرى فى المباراتين بكامل لاعبينا المحترفين.

تأتى المباريات الودية لمنتخبنا الوطنى فى اطار الاستعدادات لبطولة العالم القادمة فى نسختها ال28 للرجال لكرة اليد والتى تستضيفها بولندا والسويد فى الفترة من 11 إلى 29 يناير 2023 حيث يلعب منتخبنا الوطنى المصرى ضمن منتخبات المجموعة السابعة والتى تضم منتخب مصر الوطنى ومنتخب كرواتيا ومنتخب المغرب ومنتخب الولايات المتحدة الامريكية