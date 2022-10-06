شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا فى رسالة غامضة: لا سامحكم الله على أصغر كلمة خرجت من أفواهكم ليست فينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى رسالة غامضة عبر حسابه "إنستجرام" قائلا:" لا سامحكم الله على أصغر كلمة خرجت من أفواهكم ليست فينا حسبنا الله فيمن قال فينا ما ليس فينا ونسب إلينا ما لم نفعل وتجاوز في حقنا وكفى بالله وكيلا".

من ناحية أخرى شارك الحساب الرسمي للنادي الأهلي صور للاعب محمود كهربا وهو يستعرض عضلاته خلال مران الفريق، الذى يستعد للموسم الجديد، حيث يواجه الأهلى الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واختتم الفريق تدريباته صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا للسفر إلى تونس وخوض مباراة ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا أمام الاتحاد المنستيرى يوم الأحد المقبل.

وقبل انطلاق مران الأهلي الجماعي اليوم عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين تحدث خلالها حول مباراة الاتحاد المنستيري التونسي المقبلة، وقام بشرح نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، كما شدد على بعض الجوانب الفنية التي يرغب فى تنفيذها خلال مران الفريق اليوم.