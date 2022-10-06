شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يغيب عن تدريبات الاتحاد السكندرى.. تعرف على موعد وصوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى مرانه الصباحى اليوم الخميس خلال معسكره المغلق المقام حالياً بالإسكندرية استعدادا لبدء الموسم الجديد المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاي.

وغاب محمود علاء مدافع الزمالك المنتقل حديثاً إلى سيد البلد على سبيل الإعارة عن المران الصباحى حيث لم يصل اللاعب إلى الإسكندرية من أجل الانضمام للتدريبات الجماعية حيث من المتوقع أن يصل خلال الساعات القادمة للانضمام إلى المران المسائى.

ويختتم الاتحاد السكندرى معسكره المقام حاليًا بالإسكندرية بمواجهة سموحة يوم السبت المقبل 8 أكتوبر الجاري في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجارى.

ووقع اختيار المدير الفنى الصربى زوران على 6 لاعبين من الناشئين ليكونوا ضمن الفريق الأول خلال المعسكر المغلق المقام حاليًا بالإسكندرية، وضم المدير الفني جميع الصفقات الجديدة، بجانب لاعبي الفريق المقيدين بالقائمة الأولى عدا الذين طلب استبعادهم ويأتي الأربعة لاعبين الناشئين الذين قرر زوران الاستعانة بهم هم محمود بسيونى وبلال السيد ومصطفى إبراهيم وعموري، ومحمد فارس وإيتو.

أكد الصربى زوران مانولوفيتش ، أن الباب مفتوح أمام شباب النادى لينضموا لصفوف الفريق فى المراحل المقبلة حال إثبات أنفسهم وتقديم مستويات جيدة.