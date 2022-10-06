شكرا لقرائتكم خبر عن حازم حسنى: بطولة العالم للرماية بالعاصمة الادارية الجديدة ستقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى والافريقى للرماية عن موافقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته لبطولة العالم للرماية والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 12 وحتى 28 اكتوبر الجارى بمدينة مصر الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.

واضاف حسنى ان رعاية الرئيس لهذه البطولة يعطيها قوة كبيرة وهذا ليس بجديد على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم الاول للرياضة فى مصر والتى شهدت الرياضة منذ توليه المسئولية طفرة كبيرة سواء على مستوى البنية التحتية او تنظيم البطولات الكبرى.

وأكد حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية إلى أن الاتحاد يتحرك مع خُطي الدولة وتعليمات وزارة الشباب و الرياضة لتسخير كل إمكانيات الاتحاد لاستضافة بطولة على أعلى مستوى والتأكيد على قدرات مصر الضخمة في استضافة كافة الفعاليات الرياضية والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة وإظهار مصر بظهرها اللائق وأنها قادرة علي تنظيم كافة الفاعليات والمنافسات العالمية والأفريقية والعربية والمحلية.

وأعلن حسني إلى أن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة استضافة اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرماية، كما تستعد لتنظيم عدد كبير من البطولات الدولية العام المقبل ومنها بطولة أفريقيا المؤهلة لباريس 2024