شكرا لقرائتكم خبر عن عيد النصر.. الشباب والرياضة بالجيزة تحتفل بذكرى نصر أكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة اللواء عبد الرحمن شلش صباح اليوم الخميس مهرجان المشي واسكيت وذلك من مدينة مبارك التعليمية تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيث قام بأفتتاح المهرجان بحضوره عن طريق الفيديو كونفرانس.

وشهد افتتاح الماراثون اللواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزارة مدير المديرية الذي صرح بأهمية هذا الحدث الرياضي الذي اكد عليه وزير الشباب والرياضة وذلك بتنفيذ المسيرات الشبابية داخل المحافظات بمشاركة الشباب والنشء مما يرسخ لممارسة الرياضة وسط الأحتفالات الوطنية وغيرها من الأحتفالات المختلفة

شارك بالمارثون الذي أنطلق تمام التاسعة صباحاً ما يزيد عن 500 شاب وفتاة من إدارات (الصف، جنوب، أكتوبر ، العمرانية، الدقي ، الهرم ) بمشاركة شباب مراكز الشباب والأندية منها نادي حدائق الأهرام و الأعلاميين ،الشيخ زايد.

ومن جانبه أكد شلش على أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة مستمرة في أحتفالاتها على مدار شهر أكتوبر بجميع مراكز الشباب والمنشأت التابعة لها سواء كانت ندوات تثقيفية أو أحتفالات فنية وثقافية وغيرها من الفعاليات التي تبرز دور الأبطال في حرب أكتوبر وما قدموه من تضحيات وشهداء من أجل رفعة الوطن كذلك إبراز الدور الإيجابي لتلك الأنشطة والأحتفالات في تكوين شخصية النشء والشباب لرفع الراية من بعدهم.

أشرف على الماراثون مريم جمال مدير إدارة التنمية الرياضية ومشرفي المديرية فريد حسانين ، سحر عبد العزيز ،نادية سلامة،أجلال بهجت ، سحر حسن ،رودينا محمود، وحيد عبد الوهاب.