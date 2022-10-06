شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 6 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 6 / 10 / 2022، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه تتضمن أهم 7 أخبار على الساحة الرياضية على مدار اليوم..

الأهلى فى مطار القاهرة قبل السفر إلى تونس لخوض مباراة المنستيرى.. فيديو

وصل فريق الأهلي مطار القاهرة استعدادا لاستقلال الطائرة التي ستقله إلى تونس استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

المنتخب الأوليمبى يلتقى ايسواتينى 23 و30 أكتوبر فى الدور الثانى للتصفيات الأولمبية

تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الكاف بإقامة مباراة المنتخب الأوليمبى مع ايسواتينى بملعب الأخير يوم 23 أكتوبر الجارى فى ذهاب الدور الثانى للتصفيات الإفريقية.

مرتضى منصور يصرف 20 مليون جنيه للاعبى الزمالك قبل مباراة فلامبو البوروندى

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، صرف مبلغ 20 مليون جنيه للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء صباح اليوم الخميس قبل مواجهة فلامبو البوروندي في دوري أبطال أفريقيا.

الأردن يطلب مواجهة منتخب مصر وديا فى نوفمبر

تلقى اتحاد الكرة عرضا من نظيره الأردنى لخوض مباراة ودية بين منتخبى مصر والأردن فى شهر نوفمبر المقبل بالكويت خلال المعسكر المقبل للفراعنة تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا.

الأهلى يهزم رد ستار 43/ 26 فى ربع نهائى أفريقيا لليد ليتأهل لنصف النهائى

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره رد ستار الإيفوارى بنتيجة 43/ 26 بدور ربع نهائى بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد.

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة فى صفقة عمرو السيسى

يضع مسئولو نادى الزمالك الرتوش الأخيرة لضم عمرو السيسى لاعب وسط طلائع الجيش، ليكون الصفقة السابعة التى يضمها الفريق فى الانتقالات الصيفية الحالية.

كلاتنبرج يجتمع بمدربى الأندية قبل انطلاق الدورى الممتاز

عقد مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، اجتماعا مع مدربى الأندية قبل انطلاق الدورى الممتاز لإطلاعهم على ما تم عمله لتطوير منظومة التحكيم.