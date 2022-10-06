شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعبا فى قائمة الأهلى المسافرة إلى تونس لمواجهة الاتحاد المنستيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق الأحمر المسافرة إلى تونس استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى – على لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق –محمود متولي - ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم - أيمن أشرف – علي معلول - رأفت خليل

الوسط: حمدي فتحي - اليو ديانج – عمرو السولية – أحمد نبيل كوكا – محمد مجدي أفشة – أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد - برونو سافيو .

الهجوم: شادي حسين - حسام حسن - محمد شريف

وشهدت القائمة استبعاد كل من حمزة علاء وكريم فؤاد ورامي ربيعة ومحمد مغربي ومحمد أشرف ومحمد محمود وبيرسي تاو وزياد طارق ومحمد فخري ومصطفى سعد وميدو نبيل.

بينما يغيب محمود كهربا بسبب عدم القيد في قائمة الأهلي الأفريقية.