كل ما تريد معرفته عن استعدادات الأهلى لمباراة الاتحاد المنستيرى

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد المنستيرى التونسي يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في أول لقاء رسمي للفريق الأحمر تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

وتولى كولر القيادة الفنية للأهلي خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش، الذي تم توجيه الشكر له بسبب سوء النتائج.

ما هو موعد السفر إلى تونس؟

يسافر فريق الأهلي إلى تونس اليوم الخميس استعدادا لخوض مباراته ضد الاتحاد المنستيري على أن يخوض مرانين في تونس يومي الجمعة والسبت قبل خوض موقعة الأحد.

هل ستقام مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري نهارا؟

تقام مباراة الأهلي واتحاد المنستيرى على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير فى الثالثة عصراً بتوقيت تونس ــ الرابعة بتوقيت القاهرة.

ويعد مركب مصطفى بن جنات هو الملعب الرئيسي لفريق الاتحاد المنستيري، كما سبق له استضافة عدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2004، ويسع حوالي 20 ألف متفرج.

ما هو موعد مباراة الإياب بدور الـ32؟

من المقرر أن يستضيف الأهلى نظيره الاتحاد المنستيرى فى مباراة الإياب يوم 15 أكتوبر على استاد الأهلي والسلام.

الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى في المباراة النهائية .

وخاض الأهلي خلال الفترة الماضية ثلاث مباريات ودية أمام بتروجت و ٱسوان وطلائع الجيش انتهت بفوز الأهلي في الأولى بخمسة أهداف لهدف وفي الثانية بهدفين لهدف ثم تعادل سلبي في المباراه الثالثة أمام الطلائع.

من هو حكم مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري؟

أسند الكاف إدارة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري إلى الحكم الجامبي جياني سيكازوي، والأنجولي جيرسون دو سانتوس مساعد أول.

ويعاونه الحكم الموزبيقي أرسينيو شادريكيو مساعد ثان، والزامبي نيكولا إدريك حكمًا رابعًا، فقد حكم سيكازوي للأهلي 6 مباريات، وحقق فيها الاهلي الفوز في 4، و تعادل في مواجهتين.القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيريتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلي والزمالك فى الأدوار التمهيدية، حيث يتم نقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري عبر قناة On Time SPORTS HD، ويتم نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصرى في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.