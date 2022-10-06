وصول بعثة الأهلي لمطار القاهرة استعدادًا لمواجهة المنستيري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة، من أجل السفر إلى تونس في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، استعدادًا لمواجهة الاتحاد المنستيري، يوم الأحد المقبل.

ويواجه الأهلي الفريق التونسي يوم الأحد في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، في لقاء يقام ضمن حسابات ذهاب دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه في القاهرة صباح اليوم الخميس، على ملعب "التتش" بالجزيرة حيث اشتمل التدريب فقرة بدنية كما ركز الجهاز الفني مارسيل كولر على بعض الجوانب الفنية والخططية.

ومن المقرر أن تكون مباراة المنستيري هيّ الأولى لمارسيل كولر بعد توليه القيادة الفنية مؤخرًا خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وخاض الأهلي ثلاث مباريات ودية استعدادًا لمواجهة المنستيري حيث لعب الفريق الأحمر ضد بتروجيت وأسوان وطلائع الجيش.

جدير بالذكر أن لقاء الإياب سيقام 15 أكتوبر المقبل على ملعب "الأهلي we السلام".