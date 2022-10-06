اتحاد الكرة يعلن موعد مباراتي المنتخب الأوليمبي في الدور الثاني للتصفيات الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي، عن تلقيه خطابًا رسميًا من كاف بشأن إقامة مباراة المنتخب الأوليمبي مع ايسواتيني بملعب الأخير يوم ٢٣ أكتوبر الجاري.

وتقام مباراة المنتخب المصري ومنتخب ايسواتيني في ذهاب الدور الثاني للتصفيات الإفريقية لدورة الألعاب الأولمبية " باريس ٢٠٢٤ " بينما تقام مباراة العودة بإستاد الإسكندرية يوم ٣٠ أكتوبر.

ويصعد الفائز من مجموع المباراتين إلى الدور الثالث لمواجهة الفائز من سيراليون وزامبيا في الجولة الأخيرة المؤهلة للدورة المجمعة، والتي تقام في المغرب ويتأهل منها الثلاثة الأوائل إلى الأولمبياد.

وكانت القرعة قد جنبت المنتخب الأوليمبي المصري اللعب في الدور التمهيدي بينما تأهل ايسواتني على حساب بتسوانا.

وشهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة لمحمد بركات المشرف العام عى المنتخب مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرازيلي ميكالي المدير الفني للترتيب للمعسكر المقبل.