مازن مرزوق: وضعنا بعض اللوائح أثناء اللجنة الخماسية.. وتم تغييرها لمجاملة الأندية.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

تحدث مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق، عن فترة تواجده باتحاد الكرة، مشيرًا أن اللجنة الثلاثية غيرت بعض اللوائح لإرضاء الأندية.

وقال مرزوق في تصريحات خاصة خلال استضافته في "يلا كورة" إن اللجنة الخماسية - بقيادة عمرو الجنايني - وضعت لوائح لتنظيم المسابقة، وهذه اللوائح تسير على كل الأندية.

وأضاف مرزوق بأنه بعد رحيل اللجنة الخماسية، وتعيين اللجنة الثلاثية - بقيادة أحمد مجاهد - قامت هذه اللجنة بتغيير اللوائح التي وضعناها لمجاملة بعض الأندية.

وأكمل: "اللجان المعينة تخاف من الأندية، وتتلقى مكالمات هاتفية من رؤساء الأندية لتأجيل بعض المباريات، وبالفعل تتم تأجيل المباريات".

ولمتابعة باقي تصريحات مازن مرزوق شاهد الفيديو التالي: