"ظهور الـ 72 ".. "نيولوك" جديد للأهلي قبل السفر لتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - ظهر الأهلي بـ "نيولوك" في تدريبه الأخير في القاهرة قبل السفر إلى تونس لمواجهة الاتحاد المنستيري يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأرتدى الأهلي زى التدريب الجديد من شركة "أديداس" باللون الأسود بعد تقديم الزي الأساسي أمس الأربعاء عبر حساب النادي الرسمي على موقع تبادل الصور "انستجرام".

وظهر رقم 72 الخاص بعدد شهداء الأهلي على قميص التدريب الأسود مع الشعار الجديد دون "نادي القرن".

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق التدريب تحدث خلالها حول مباراة الاتحاد المنستيري التونسي المقبلة، وقام بشرح نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، كما شدد على بعض الجوانب الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال مران الفريق اليوم.

وقام مارسيل كولر، بتقسيم اللاعبين لمجموعات أدت تدريبات بدنية في "الجيم" وعلى ملعب التتش قبل خوض التدريبات الفنية بالكرة.

وأدى اللاعبون تقسيمة قوية بين ثلاث فرق حرص خلالها المدير الفني على تنفيذ بعض التعليمات الفنية والتكتيكية المحددة لكل لاعب داخل المران.

واختتم مارسيل كولر فقرات مران الأهلي بفقرة للتدريب على الكرات العرضية شارك فيه لاعبو خطي الدفاع والهجوم، وفقرة تدريبية أخرى على ركلات الترجيح.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء مرانًا شاقًا تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، استغرق نحو ٦٠ دقيقة قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي.

ويتوجه الأهلي عقب انتهاء المران مباشرة إلى مطار القاهرة؛ للسفر إلى تونس، وذلك استعدادا لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري في المباراة المقرر إقامتها في الرابعة بتوقيت القاهرة يوم الأحد المقبل على ملعب مصطفى بن جنات في مدينة المنستير التونسية.