شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة بشأن إصابة ميسي وموقفه من مونديال قطر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الجدل بسبب خروجه من ارض الملعب بمباراة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي أمس أمام بنفيكا البرتغالي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان يتعادل إيجابيا أمام بنفيكا

والتقى باريس سان جيرمان بنظيره بنفيكا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وشهدت آخر عشر دقائق من المباراة خروج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من ارض الملعب ليثير الشك حول اصابته.

تفاصيل خروج ميسي في مباراة بنفيكا

ووفقا لما كشفته شبكة "TYC" سبورتس الأرجنتينية فإن كافة الأنباء الأولية بشأن اللاعب تدعو للتفاؤل حيث أكدت أن اللاعب يعاني فقط من من انكماش عضلي، نتيجة ضغط المباريات الفترة الماضية سواء مع فريقه أو منتخب بلاده اثناء فترة التوقف الدولي الحالية.

وأضافت الشبكة أن طلب ميسي بالخروج من الملعب كان في الوقت المناسب وذلك حرصا منه لعدم تفاقم آلام الإصابة ومواصلة مشواره في الملاعب واللحاق بمنتخب بلاده في مونديال قطر.

كما أفادت شبكة "RMC" سبورت أن ليونيل ميسي غادر ملعب بنفيكا، وهو يسير بشكل طبيعي مما يعني عدم وجود أي مضاعفات خطيرة في إصابته.

ميسي يسجل هدف باريس سان جيرمان أمام بنفيكا

يذكر أن ميسي قد سجل هدف باريس سان جيرمان الوحيد في مباراة الأمس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

