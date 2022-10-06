شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة أرسنال وبودو جليمت في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 6-10-2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عشاق كرة القدم الأوروبية في مصر والعالم العربي وخاصة متابعي نجم مصر محمد النني أنتم اليوم الخميس الموافق 6 أكتوبر على موعد مع مواجهة جديدة ضمن مواجهات بطولة الدوري الأوروبي بين أرسنال الإنجليزي وبودو جليمت النرويجي.. وننشر لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق.



ويستضيف أرسنال مساء اليوم فريق بودو جليمت على ملعب استاد الإمارات وسط حضور جماهيري كبير وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة أرسنال وبودو جليمت

تنطلق مباراة أرسنال وبودو جليمت في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.



من المقرر أن تنقل مباراة أرسنال وبودو جليمت في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية وتحديدا قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق محمد بركات.

يستضيف أرسنال الإنجليزي، نظيره بودو جلميت النرويجي على ملعب "الإمارات"، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.



ويحتل أرسنال وصافة المجموعة الأولي في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 3 نقاط، خلفًا لفريق بودو جليمت النرويجي المتصدر برصيد 6 نقاط، فيما يأتي إيندهوفن في المركز الثالث برصيد نقطة ويتذيل زيوريخ الترتيب دون رصيد.

ويأمل أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا، في تحقيق الإنتصار الثاني في الدوري الأوروبي وخطف الصدارة من بودو جليمت، ويدخل الجانرز اللقاء متسلحا بعامل الأرض والجمهور

يذكر أن أرسنال خاض مباراة واحد في الدوري الأوروبي هذا الموسم، بعد أن تم تأجيل مباراة الجولة الثانية أمام إيندهوفن بسبب وفاة ملكة بريطانيا.

موعد مباراة أرسنال وبودو جلميت

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال وبودو جلميت في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تُذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيل أرسنال المتوقع:

حراسة المرمى: مات تيرنير.

خط الدفاع: كيران تيرني - روب هولندينج - تومايسو - سيدريك

خط الوسط: فابيو فييرا - البرت سامبي لوكونجو - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - إدي نكيتياه - ماركينيوس.

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان، نحو موعد انطلاق مباراة آرسنال الإنجليزي ضد بودو في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الأوروبي 2022.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال لمواجهة قوية أمام نظيره نادي بودو جليمت في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الأوروبي 2022،والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس السادس من أكتوبر الحالي.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد بودو جليمت في الدوري الأوروبي

تُذاع أحداث مباريات الدوري الأوروبي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الوحيد والحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



التردد (ميجا هرتز) 11013 – 11054 – 12604

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

ترتيب المجموعة الأولي من مجموعات الدوري الأوروبي

بودو جليمت، 4 نقاط

آرسنال، 3 نقاك

آيندهوفن، نقطة واحدة

زيورخ، دون نقاط

استقرت قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري للدوري الأوروبي على معلق مباراة أرسنال وبودو جليمت في الدوري الأوروبي 2022-2023.

وينفرد موقع المايسترو الرياضي كعادته في الكشف اسم المعلق الذي سيتولى مهمة التعليق على المباريات الهامة سواء على الصعيد المحلي أو العربي أو العالمي.