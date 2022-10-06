شوبير يكشف تفاصيل صفقة الزمالك ومواجهة الأهلي والاتحاد المنستيري

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف نادي الزمالك من حسم التعاقد مع عبدة يحيى مهاجم فريق غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "هناك صعوبة في تعاقد نادي الزمالك، مع عبدة يحيى مهاجم غزل المحلة".

وأضاف :"الأقرب هو تعاقد نادي المصري البورسعيدي مع عبدة يحيى مهاجم غزل المحلة في الفترة المقبلة".

وقال "شوبير"، عن استعدادات النادي الأهلي لخوض مواجهة الذهاب أمام الاتحاد المنستيري التونسي في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

"تأكد غياب المحترف الجنوب أفريقي بيرسي تاو عن خوض لقاء الذهاب بسبب استمرار تأهيل اللاعب".

وأضاف "في حين سيكون من الصعب مشاركة محمد شريف في لقاء الذهاب، وذلك من الأقرب عدم سفره مع بعثة الفريق الأحمر إلى تونس".