شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يستعرض عضلاته خلال مران فريق الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الحساب الرسمي للنادي الأهلي صور للاعب محمود كهربا وهو يستعرض عضلاته خلال مران الفريق، الذى يستعد للموسم الجديد، حيث يواجه الأهلى الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



تغريدة النادي الاهلي عبر انستجرام

واختتم الفريق تدريباته صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا للسفر إلى تونس وخوض مباراة ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا أمام الاتحاد المنستيرى يوم الأحد المقبل.

وقبل انطلاق مران الأهلي الجماعي اليوم عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين تحدث خلالها حول مباراة الاتحاد المنستيري التونسي المقبلة، وقام بشرح نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، كما شدد على بعض الجوانب الفنية التي يرغب فى تنفيذها خلال مران الفريق اليوم.



محمود عبد المنعم كهربا

وقام مارسيل كولر، بتقسيم اللاعبين لمجموعات أدت تدريبات بدنية فى «الجيم» وعلى ملعب التتش قبل خوض التدريبات الفنية بالكرة.

وأدى اللاعبون تقسيمة قوية بين ثلاث فرق حرص خلالها المدير الفنى على تنفيذ بعض التعليمات الفنية والتكتيكية المحددة لكل لاعب داخل المران.

واختتم مارسيل كولر فقرات مران الأهلى بفقرة للتدريب على الكرات العرضية شارك فيه لاعبو خطى الدفاع والهجوم، وفقرة تدريبية أخرى على ركلات الترجيح.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء مرانًا شاقًا تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، استغرق نحو ٦٠ دقيقة قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي.