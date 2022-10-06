شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم مصير 3 لاعبين شباب قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مسئولو النادي الأهلي مصير 3 لاعبين في القلعة الحمراء وهم محمد فخري وأحمد أشرف وزياد طارق، في ظل وجود ترحيب من الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بخروجهم للإعارة واكتساب الخبرات خارج الأهلي.

ويناقش الأهلى العروض المقدمة لشراء خدمات الثلاثى محمد فخري وأحمد أشرف وزياد طارق من أجل الموافقة على العروض الأنسب للاعبين الشباب وتضمن حصولهم على فرصة المشاركة مع الفرق الجديدة التى سينتقلون إليها.

وحرص السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذى أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيرى التونسى يوم 9 أكتوبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي 3 مباريات ودية خلال فترة الإعداد الحالية، حيث فاز على بتروجيت وأسوان، وتعادل مع فريق طلائع الجيش.