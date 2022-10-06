شكرا لقرائتكم خبر عن البطولة العربية للتايكوندو تحمل اسم أحمد فولى رئيس الاتحاد المصرى الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر إطلاق اسم اللواء الراحل أحمد فولى رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى والعربى ونائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو السابق على البطولة العربية التى تقام بلبنان فى الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجارى.

على أن يكون اسم البطولة "البطولة العربية كأس اللواء أحمد فولى".

وتأتى المشاركة فى البطولة ضمن الاستعداد للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى وبطولة العالم للتايكوندو، وتضم البعثة خالد محمود نائب رئيس الاتحاد كريستال للبعثة، بالإضافة إلى 13 لاعبا ولاعبة.

ومن المقرر أن يتم من خلال بطولة لبنان اختيار أفضل العناصر التى ستشارك فى بطولة العالم، ووفقا للبرنامج الذى تم وضعه من جانب محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على المنتخب الأول.