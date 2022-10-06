شكرا لقرائتكم خبر عن 55 عاما.. عادل بسيونى يشارك فى بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب كمال الأجسام فى منافسات بطولة العالم التي تقام بأسبانيا فى الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر المقبل بمنافسات الكلاسيك والفيزيك.

ويشارك فى البطولة عادل بسيونى بطل العالم السابق والذى يتخطى عمره ال 55 عاما ليضرب مثالا ان العمر مجرد رقم وان البطولة لا عمر لها.

ويشارك فى البطولة ايضا كلا من عمرو الحديدى وأمير معبد وهيثم هاشم ووائل يوسف وياسر عتبة واحمد عبد العزيز.

يذكر أن عادل بسيونى بدا المشاركة فى بطولات العالم 1993 وحقق بطولة العالم والبحر المتوسط والعرب وافريقيا حتى انقطع عن المشاركة منذ 10 سنوات وعاد العام الماضى وحقق برونزية بطولة العالم 2021 .