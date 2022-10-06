شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يهنئ الشعب المصرى بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المصري البورسعيدى الشعب المصرى على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بمناسبه حلول ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وكتب، "يتقدم مجلس إدارة النادي المصرى بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم ورجال قواتنا المسلحة بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة".



تغريدة النادي المصري البورسعيدي على انستجرام

و أضاف: "والنادى المصرى إذ يستذكر هذه المناسبة العطرة، فانه يتوجه بالتحية لأرواح شهدائنا الأبرار على مدار التاريخ، والذين خضبوا بدمائهم الزكية أرض الوطن".

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، نجح مجلس إدارة النادي المصري برئاسة رجل الأعمال كامل أبو علي، في حل أزمة أرض نادي غزل بورسعيد الواقعة في نطاق حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال اجتماع صباح اليوم الثلاثاء بإحدي فنادق المحافظة.

التقى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، ومجلس إدارة نادي الغزل بحضور أحمد الغزاوي، نائب رئيس نادي غزل بورسعيد، للتفاوض في حل مشكلة أرض نادي الغزل التي وصلت خلال السنوات الماضية للقضاء المصري.

وترجع الأزمة بعد أن خصصت محافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لأرض نادي الغزل، وعلى إثر هذا القرار تم هدم المباني داخل النادي خلال تولي مجلس سمير حلبية دون وجود أية تصريحات من الجهات المختصة، ولجأ نادي الغزل بعدها إلى القضاء وصدرت أحكام قضائية لصالح نادي الغزل وتوقف الوضع كما هو عليه منذ حينها.

وأوضح أحمد الغزاوي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الغزل، أن الاجتماع انتهى بالتوافق بين الطرفين خلال نصف ساعه بعد 5 سنوات من المشاحنات بين الجهتين، لافتاً إلى أن ذلك جاء من واقع حبنا للنادي المصري، وفي وجود كامل أبو علي، تم الاتفاق على حل يرضى النادي المصري ونادي غزل بورسعيد، حيث أنه في الوقت نفسه أصبح هناك مكان للنادي العمالي "غزل بورسعيد"، على أن يتم توقيع عقود اتفاق مساء اليوم.