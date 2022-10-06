شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يدعو اللاعبين والجهاز الفنى للاتحاد السكندرى إلى "مأدبة عشاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، دعوة اللاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش عقب التدريب المسائى اليوم الخميس إلى مأدبة عشاء، للشد من أزرهم ورفع معنوياتهم قبل بدء الموسم الجديد المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري.

وينهى الاتحاد معسكره المغلق المقام حالياً في الإسكندرية بعد غدٍ السبت المقبل استعدادا لبدء الموسم الجديد من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري بعدما وقف الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني لسيد البلد على مستوى معظم اللاعبين.

ويختتم الاتحاد السكندرى معسكره المقام حاليًا بالإسكندرية بمواجهة سموحة يوم السبت المقبل 8 أكتوبر الجاري في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري.

ووقع اختيار المدير الفني الصربي زوران على 6 لاعبين من الناشئين ليكونوا ضمن الفريق الأول خلال المعسكر المغلق المقام حاليًا بالإسكندرية، وضم المدير الفني جميع الصفقات الجديدة، بجانب لاعبي الفريق المقيدين بالقائمة الأولى عدا الذين طلب استبعادهم ويأتي الأربعة لاعبين الناشئين الذين قرر زوران الاستعانة بهم هم محمود بسيونى وبلال السيد ومصطفى إبراهيم وعموري، ومحمد فارس وإيتو.