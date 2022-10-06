شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يواجه المقاولون الاثنين فى آخر ودياته استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى نظيره المقاولون العرب ودياً يوم الاثنين 10 أكتوبر الجارى، فى آخر ودياته استعداداً لبدء الموسم الجديد المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري.

وفاز إنبى على نظيره فريق حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت مساء الاثنين الماضى على استاد المكس بالإسكندرية.

انتهى الشوط الأول بتقدم إنبى بهدفى المباراة، حيث افتتح جرجس مجدى التسجيل لإنبى من ركلة جزاء، وأكد الوافد الجديد صلاح زايد فوز إنبى بتسجيله الهدف الثانى فور نزوله للمباراة، فيما أحرز حرس الحدود هدفه الوحيد من ركلة جزاء بعد مرور عشر دقائق من عمر الشوط الثانى، لتنتهى المباراة بفوز للفريق البترولى بهدفين مقابل هدفاً .

من ناحية أخرى اعتمد مجلس إدارة نادى إنبى اتفاقية توأمة مع نادي المصرى بالسلوم، والتى تتيح مشاركة فريق الشباب بنادى إنبى مواليد 2001، فى كل البطولات الخاصة بالنادى، وذلك فى إطار الحفاظ على المواهب الناشئة الواعده من اللاعبين المميزين.

حضر توقيع الاتفاقية من جانب نادي انبي أيمن الشريعي رئيس النادي ومحمد رفاعى المدير التنفيذى وكذلك الدكتور نيازي المستشار القانوني للنادى بالإضافة إلى لجنة الدراسة المشكلة من عبد الناصر محمد المدير الرياضى وإبراهيم محمد مدير التعاقدات وعماد جابر نائب رئيس القطاع.

فيما حضر من نادى المصرى بالسلوم رمضان ناجى رئيس النادى ووائل علاء المشرف العام على الكرة.