شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يلتقى ايسواتينى 23 و30 أكتوبر فى الدور الثانى للتصفيات الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي اتحاد الكرة خطابا رسميا من الكاف بإقامة مباراة المنتخب الأوليمبي مع ايسواتيني بملعب الأخير يوم 23 أكتوبر الجاري فى ذهاب الدور الثاني للتصفيات الإفريقية لدورة الألعاب الأولمبية " باريس 2024 " بينما تقام مباراة العودة يوم 30 أكتوبر

ويصعد الفائز من مجموع المباراتين إلى الدور الثالث لمواجهة الفائز من سيراليون وزامبيا فى الجولة الأخيرة المؤهلة للدورة المجمعة والتى تقام فى المغرب ويتأهل منها الثلاثة الأوائل الى الأولمبياد .

وكانت القرعة قد جنبت المنتخب الأوليمبي المصري اللعب فى الدور التمهيدي بينما تأهل ايسواتني على حساب بتسوانا ، وشهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة للكابتن محمد بركات مع الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى للترتيب للمعسكر المقبل .