شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بانتصار أكتوبر المجيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة مهرجان المشى الرياضى احتفالا بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيد، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، وذلك اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وبقيادة الدكتور سيد حُزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

وتم إطلاق إشارة البدء لانطلاق الماراثون بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور سيد حُزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ولفيف من القيادات ، فى إطار السعى نحو نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع، وجعل الرياضة أسلوب حياة وهو ما يتوافق مع استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بمشاركة ابناء القاهرة من امام مركز التنمية الشبابية بالخيالة.

وأكد حُزين أن مصر تشهد العديد من الإنجازات والمشروعات التنموية الكبرى تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى التوجه نحو إقامة العديد من الأنشطة الشبابية والرياضية ومختلف الفعاليات فى تلك المشروعات بمشاركة أبناء القاهرة من النشء والشباب ليشاهدوا على أرض الواقع حجم التطور الذى تشهده الدولة المصرية.

ولفت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة إلى الاهتمام الكبير الذى توليه وزراة الشباب والرياضة لإقامة الأنشطة الرياضية وتحقيق التنمية المرجوة منها على مستوى جميع محافظات الجمهورية كمستهدف رئيسى من مستهدفات عمل الوزارة، والتشجيع على تنفيذ الماراثونات والفعاليات الرياضية.