شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يصرف 20 مليون جنيه للاعبى الزمالك قبل مباراة فلامبو البوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، صرف مبلغ 20 مليون جنيه للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء صباح اليوم الخميس قبل مواجهة فلامبو البوروندي في دوري أبطال أفريقيا.

كما قرر رئيس القلعة البيضاء صرف 8 ملايين جنيه للمدربين والأجهزة الإدارية لكل الفرق الرياضية.

وسلم مرتضى منصور السفير البوروندي في مصر 50 الف دولار مقابل إقامة المباراتين باستاد برج العرب، وحقوق نادي فلامبو في نقل المباراة الأولى من خلال شاشات التليفزيون المصري وفقا للاتفاق المبرم بين رئيس الزمالك والسفير البوروندي.

وكان نادي الزمالك باع لإحدى القنوات المصرية حقوق بث المباراتين حصريا من خلال قناة أون تايم سبورت المملوكة للشركة المتحدة بمبلغ 60 ألف دولار.

وكانت تكاليف الطائرة الخاصة التي ستنقل لاعبي الزمالك إلى تنزانيا والعودة إلى القاهرة بما يعادل أربعة ملايين جنيه، والذى نجح الزمالك في توفيرها بعد نقل المباراة من تنزانيا إلى مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمباراة فلامبو البوروندى المقبلة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجارى.