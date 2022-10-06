شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى قبل السفر لتونس.. تقسيمة من 3 فرق والتدرب على العرضيات وركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا للسفر إلى تونس وخوض مباراة ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا أمام الاتحاد المنستيري يوم الأحد المقبل.

وقبل انطلاق مران الأهلي الجماعي اليوم عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين تحدث خلالها حول مباراة الاتحاد المنستيري التونسي المقبلة، وقام بشرح نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، كما شدد على بعض الجوانب الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال مران الفريق اليوم.

وقام مارسيل كولر، بتقسيم اللاعبين لمجموعات أدت تدريبات بدنية في «الجيم» وعلى ملعب التتش قبل خوض التدريبات الفنية بالكرة.

وأدى اللاعبون تقسيمة قوية بين ثلاث فرق حرص خلالها المدير الفني على تنفيذ بعض التعليمات الفنية والتكتيكية المحددة لكل لاعب داخل المران.

واختتم مارسيل كولر فقرات مران الأهلي بفقرة للتدريب على الكرات العرضية شارك فيه لاعبو خطي الدفاع والهجوم، وفقرة تدريبية أخرى على ركلات الترجيح.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء مرانًا شاقًا تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، استغرق نحو 60 دقيقة قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي.

ويتوجه الأهلي عقب انتهاء المران مباشرة إلى مطار القاهرة؛ للسفر إلى تونس، وذلك استعدادا لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري في المباراة المقرر إقامتها في الرابعة بتوقيت القاهرة يوم الأحد المقبل على ملعب مصطفى بن جنات في مدينة المنستير التونسية.