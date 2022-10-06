شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتقدم على رد ستار 23 /9 بالشوط الأول فى ربع نهائى أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الأهلى على نظيره رد ستار الإيفوارى بنتيجة 23 /9 فى الشوط الأول بدور ربع نهائى بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد التى تستضيفها تونس.

نجح الأهلى بالدور الأول فى تحقيق الفوز على كل من فلاورز البنينى ثم عين توتة الجزائرى وجى أس كى الكونغولى وأخيرا الترجى التونسى.

ويخوض الأهلى والزمالك منافسات البطولة بدوافع مختلفة، ويطمح الفارس الأبيض فى مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب البطولة العربية مؤخرا لحساب التوجى التونسى، والتى حرمته من المشاركة فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، فضلا عن أنه يطمح فى مواصلة التربع على العرش الأفريقى بالأكثر تتويجا حيث توج باللقب 12 مرة من قبل.

أما الأهلى فيسعى لرد اعتباره، خاصة فى ظل خسارة السوبر المحلى فى بداية الموسم من الزمالك على صالة حسن مصطفى، لا سيما أن الأهلى يحاول الاستفادة القصوى من هذه البطولة قبل المشاركة فى السوبر جلوب شهر أكتوبر المقبل.

حصل الأهلى على اللقب من قبل 5 مرات أعوام 1985 و 1993 و 1994 و 2012 و 2016.