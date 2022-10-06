شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يطلب مواجهة منتخب مصر وديا فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة عرضا من نظيره الأردنى لخوض مباراة ودية بين منتخبى مصر والأردن فى شهر نوفمبر المقبل بالكويت خلال المعسكر المقبل للفراعنة تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا.

ويسعى اتحاد الكرة لإقامة مباراة ودية ثانية للفراعنة فى نوفمبر بجانب ودية بلجيكا بعد تعذر إقامة ودية بين مصر والكويت فى نوفمبر المقبل.

علي صعيد مختلف، تقدّم منتخب مصر مركزا فى تصنيف الفيفا ووصل إلى المركز 39 بعد أن احتلت مصر المركز 40 فى التصنيف الأخير، وحصدت مصر 3,81 نقاط إضافية فى التصنيف، ليكون رصيدها التراكمى 1486,44 نقطة.

وتحتل مصر المركز الرابع عربيًا خلف المغرب وتونس والجزائر، وتتواجد فى المركز السادس أفريقيا خلف السنغال والمغرب وتونس ونيجيريا والجزائر.

وفاز منتخب الفراعنة فى مباراتين وديتين على النيجر وليبيريا فى التوقف الدولى الماضى.

كما حافظت البرازيل على صدارة التصنيف العالمى، ومن خلفها بلجيكا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا، فيما تجاوزت إيطاليا إسبانيا ووصلت إلى المركز السادس، وتأتي هولندا ثامنة ثم البرتغال والدنمارك.

وتواصل ألمانيا تواجدها خارج الـ10 الأوائل بتواجدها فى المركز 11.

وسجلت أذربيجان أفضل تقدم فى التصنيف إذ قفزت 5 مراكز ووصلت إلى المركز 123.

أمّا النرويج فكانت أكثر منتخب تراجع، حيث تقهقرت 6 مراكز دفعة واحدة وباتت الرقم 42 عالميًا.