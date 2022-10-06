شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد وأهلى بنى غازى فى البطولة العربية للسلة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى، اليوم الخميس، فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى مع نظيره أهلى بنى غازى فى منافسات البطولة العربية للأندية لكرة السلة رجال، والتى تقام بالكويت فى الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجارى.

ويشارك بالبطولة من مصر فريقا الاهلى والاتحاد السكندرى، حيث يشارك الاهلى بصفته حامل اللقب فى النسخة الماضية .





موعد مباراة الاتحاد و أهلى بنى غازى

يلتقى الاتحاد السكندري مع نظيره الأهلى بنى غازى فى ثانى مباريات البطولة التى بشارك فيها 16 فريقا فى تمام الخامسة مساء بتوقيت الكويت والرابعة بتوقيت القاهرة.





مجموعة الاتحاد

ويقع الاتحاد فى المجموعة الأولى بجانب كل من مدينة البليدة الجزائرى، والميناء اليمنى، والميناء اليونانى، واتحاد الفتح المغربى.





قائمة الاتحاد

وتضم قائمة الاتحاد فى البطولة كلا من أحمد عادل، يوسف شحاتة، مصطفى عصام، هيثم كمال، حاتم بحيرى، ميدو طه، أنس أسامة، يوسف شوشة، بيبو، ياسر صالح، على محمد، رامى إبراهيم، كيندال ديكيس، وشون أرماند.