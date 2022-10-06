شكرا لقرائتكم خبر عن أكتوبر شهر استضافة مصر للمحافل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد شهر أكتوبر الجارى استضافة مصر لأكثر من محفل رياضى دولى لتتزامن مع احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة .





استاد القاهرة يستضيف البطولة العربية للدراجات

انطلقت أمس، منافسات البطولة العربية لدراجات المضمار والتى تقام على المضمار الدولى للدراجات باستاد القاهرة بمشاركة 120 لاعبا ولاعبة ( كبار وناشئين) يمثلون 9 دول، وذلك تحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

ويشارك في منافسات البطولة العربية لدراجات المضمار 120 لاعبا ولاعبة يمثلون دول مصر والسعودية والإمارات والمغرب والجزائر وعمان والعراق والسودان، وتضم البطولة سباقات في مختلف الفئات السنية ناشئين وشباب وكبار وذلك في فئتي الرجال والسيدات.





استاد القاهرة يستضيف بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

فيما تستضيف مصر بطولة مصر الدولية للدراجات ، حيث أعلن مسؤولو اتحاد الريشة الطائرة قائمة الدول المشاركة ببطولة مصر الدولية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 وحتى 17 أكتوبر الجاري، على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

وضمت القائمة 30 دولة هى: "الجزائر - فرنسا - تايلاند - الكونغو - السعودية - إنجلترا - ألمانيا - نيجيريا - باكستان - مالطا - أستونيا - كازاخستان - أذربيجان - موريشيوس - بلغاريا - إيطاليا - ماليزيا - المجر - جنوب إفريقيا - البحرين - سلوفاكيا - اسكتلندا - اليونان - زامبيا - ميانمار - الهند - الأردن - أوغندا - سويسرا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

ومن المنتظر أن تشهد البطولة حضورا مكثفا من قبل مسؤولي الاتحاد الأفريقي للعبة، حيث تستضيف القاهرة إلى جوار البطولة الدولية دورة تدريبية لمدربي القارة السمراء.





مدينة مصر الأولمبية تستضيف بطولة العالم للرماية

فيما يكثف الاتحاد المصرى للرماية تجهيزاته استعداداً لاستضافة بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية، على مستوى الرجال والسيدات والناشئين، والتى تستضيفها مصر للمرة الأولى فى تاريخها.

وتقام بطولة العالم، على ميدان الرماية العالمية فى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 12 حتى 18 أكتوبر المقبل بمشاركة عدد ضخم من الرماة من مختلف أنحاء العالم.