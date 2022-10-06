شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يعلن القائمة النهائية استعدادا للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى إيسترن كومبانى الرياضى برئاسة المهندس نصر عبد العزيز عن القائمة النهائية المختارة من قبل الجهاز الفنى بقيادة هشام زكريا لخوض منافسات دورى الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى :أحمد عبد الحليم (بوسكا)، عمرو حسام، سعيد محمود فتحى

خط الدفاع :خالد مصطفى - كمال أبو الفتوح - أحمد ثابت داهش - مصطفى حجاب - على محمد أحمد- إسماعيل أشرف - مصطفى بهاء - إيهاب يوسف - الحسينى طه - محمد على محسن.

خط الوسط :أحمد أبو بكر (موكشا) - أحمد تمساح - محمد بن على طرابلسى - أحمد السعيد متعب - يوسف مجدى عبدالغنى - مصطفى محمد إبراهيم - مصطفى عز - محمد عبدالله - أسامة إبراهيم (كاچو) - أحمد سعيد الأعصر - أحمد صابر - حسام سيد عبد الواحد.

خط الهجوم :فراس بن عيفية - محمد حسن - وليد محمد على (موهبة) - محمود عبد العاطى - محمد السيد خليل (شيكا).أ

ويبدأ إيسترن كومبانى مشواره أمام منتخب السويس يوم 14 أكتوبر الجارى، أقفى فففى الجولة الأولى من دورى القسم الثانى.