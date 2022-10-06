شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم رد ستار 43/ 26 فى ربع نهائى أفريقيا لليد ليتأهل لنصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره رد ستار الإيفوارى بنتيجة 43/ 26 بدور ربع نهائى بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد التى تستضيفها تونس، ليتأهل إلى نصف النهائى.

نجح الأهلى بالدور الأول فى تحقيق الفوز على كل من، فلاورز البنينى ثم عين توتة الجزائرى وجى أس كى الكونغولى وأخيرا الترجى التونسى.

ويخوض الأهلى والزمالك منافسات البطولة بدوافع مختلفة، ويطمح الفارس الأبيض فى مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب البطولة العربية مؤخرا لحساب الترجى التونسى، والتى حرمته من المشاركة فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، فضلا عن أنه يطمح فى مواصلة التربع على العرش الأفريقى بالأكثر تتويجا حيث توج باللقب 12 مرة من قبل.

أما الأهلى فيسعى لرد اعتباره، خاصة فى ظل خسارة السوبر المحلى فى بداية الموسم من الزمالك على صالة حسن مصطفى، لا سيما أن الأهلى يحاول الاستفادة القصوى من هذه البطولة قبل المشاركة فى السوبر جلوب شهر أكتوبر المقبل.

حصل الأهلى على اللقب من قبل 5 مرات أعوام 1985 و1993 و1994 و2012 و2016.