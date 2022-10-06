شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم مصطفى رئيسا لبعثة المصارعة فى بطولة العالم بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد المصارعة إسناد رئاسة بعثة المنتخب المقرر مشاركته فى منافسات بطولة العالم، التى تقام بإسبانيا فى الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، إلى ابراهيم عادل مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد.

قائمة المنتخب فى البطولة تضم كلا من أحمد فؤاد بغدودة، عماد أشرف أبو العطا ، سامى السيد سمرة ، يوسف محمد عيسى، ندى مدنى عاشور .

ويرافق المنتخب فى منافسات بطولة العالم، كمال عبده مدرب المصارعة الرومانية، وعلى أبو طالب مدرب المصارعة الحرة، ووصال قرطام مدرب المصارعة النسائية.

واحتل هيثم فهمى لاعب منتخب المصارعة المركز الثامن عالميا فى التصنيف الدولى، بعد مشاركته فى بطولة العالم التى أقيمت سبتمبر الماضى.

وتقدم هيثم 8 مراكز فى التصنيف، حيث كان فى المركز السادس عشر، ليقفز 8 مراكز ويحتل المركز الثامن.