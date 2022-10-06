شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: وقعنا عقوبة على مصطفى شلبى وعلى فوزى وهذا موقفهما من الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى أنه تم توقيع عقوبة مالية على مصطفى شلبى وعلى فوزى ثنائى الفريق البترولى حسب اللائحة بعد تغيبهما عن أول يوم من المعسكر دون الحصول على إذن من الجهاز الفنى.

أكد مدير الكرة بفريق إنبى خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مصطفى شلبى وعلى فوزى مستمران مع الفريق البترولى بعدما تمسك أحمد كشرى المدير الفنى للفريق البترولى بخدماتهما خلال الموسم الجديد.

من ناحية أخرى، اعتمد مجلس إدارة نادى إنبى اتفاقية توأمة مع نادى المصرى بالسلوم والتى تتيح مشاركة فريق الشباب بنادى إنبى مواليد 2001، فى كافة البطولات الخاصة بالنادى، وذلك فى إطار الحفاظ على المواهب الناشئة الواعدة من اللاعبين المميزين.

حضر توقيع الاتفاقية من جانب نادى انبى أيمن الشريعى رئيس النادي ومحمد رفاعى المدير التنفيذى وكذلك الدكتور نيازي المستشار القانوني للنادى بالإضافه إلي لجنة الدراسة المشكلة من عبد الناصر محمد المدير الرياضى وإبراهيم محمد مدير التعاقدات وعماد جابر نائب رئيس القطاع.

فيما حضر من نادى المصرى بالسلوم رمضان ناجى رئيس النادى ووائل علاء المشرف العام على الكرة.