شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل القطبان فى مشوار التأهل إلى ربع نهائى أفريقيا لليد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريقا الأهلى والزمالك، اليوم الخميس، منافسات دور ربع نهائى بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد التى تستضيفها تونس، حيث يلتقى الأهلى مع رد ستار الإيفوارى و الزمالك مع جى إس كى الكونغولى.





ويرصد الخليج 365 مشوار تأهل كل الفريقين إلى ربع النهائى كالتالى : الأهلى

الفوز على فلاورز البنيني 40/11

الفوز على عين توتة الجزائرى 36/17

الفوز على جى إس كى الكونغولي 39/14

الفوز على الترجي التونسى 28/21





الزمالك

الفوز على رد ستار الإيفوارى 40/17

الفوز على مولودية الجزائر 34/25

الفوز على فاب الكاميرونى 43/21

الخسارة من الأفريقى التونسى 33/31

ويخوض الأهلى والزمالك منافسات البطولة بدوافع مختلفة، ويطمح الفارس الأبيض فى مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب البطولة العربية مؤخرا لحساب التوجى التونسى، والتى حرمته من المشاركة فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، فضلا عن أنه يطمح فى مواصلة التربع على العرش الأفريقى بالأكثر تتويجا حيث توج باللقب 12 مرة من قبل.

أما الأهلى فيسعى لرد اعتباره، خاصة فى ظل خسارة السوبر المحلى فى بداية الموسم من الزمالك على صالة حسن مصطفى، لا سيما أن الأهلى يحاول الاستفادة القصوى من هذه البطولة قبل المشاركة فى السوبر جلوب شهر أكتوبر المقبل.