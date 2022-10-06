شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب بالقميص الجديد قبل السفر إلى تونس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر فريق الأهلى بالقميص الجديد خلال مرانه اليوم الخميس على ملعب مختار التتش، والذى تسلمه مؤخرا من شركة الملابس الراعية الجديدة لقميص النادى فى الفترة القادمة.

وخاض الأهلى مرانه الأخير على ملعب التتش قبل السفر إلى تونس استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وتُغادر بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي القاهرة اليوم ،الخميس، فى طريقها إلى تونس لمواجهة إتحاد المنستيرى يوم الأحد المقبل فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويترأس البعثة العامرى فاروق نائب رئيس النادى ومن المقرر أن يخوض الأهلى 3 تدريبات في تونس قبل اللقاء المرتقب الذى سيُقام فى الثالثة عصراً بتوقيت تونس، الرابعة بتوقيت القاهرة وهو اللقاء الأول للمارد الأحمر فى الموسم الجديد فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 15 أكتوبر الجارى بنسبة كبيرة على أن يبدأ الفريق بعدها منافسات الموسم الجديد للدورى المصرى ثم يلتقى مع الزمالك يوم 28 أكتوبر الجارى فى السوبر المحلى بالإمارات.

واستعد الأهلي للموسم الجديد من خلال التدريبات اليومية بالتتش وبفرع النادى بمدنية نصر وخوض 3 مباريات ودية باستاد الأهلى والسلام أمام بتروجت وأسوان وطلائع الجيش، حيث فاز في الأولى والثانية (5-1) و(2-1) على التوالى وتعادل سلبياً فى الثالثة.