شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يشارك متابعيه بصور أثناء أدائه مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك العميد أحمد حسن لاعب منتخب مصر والنادى الأهلى السابق صورا له أثناء أدائه مناسك العمرة من أمام الكعبة المشرفة، على حسابه على "إنستجرام".

وعلق أحمد حسن على الصور المنشورة بـ"الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، اللهم تقبل منا صالح الأعمال ولا تحرمنى من العودة واكتبها لكل مشتاق".



تغريدة احمد حسن على انستجرام

وفى وقت سابق من الشهر الماضى أشاد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق وعميد لاعبى العالم بالخدمة الجديدة التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من خلال إذاعة نشرات للرد على الشائعات والأكاذيب فى مختلف المجالات السياسية والرياضية والفنية والاقتصادية.

وقال الصقر، فى تصريحات خاصة، "أنا ضد أى شائعات تؤثر على مسيرة بلدنا وهناك أجندات خارجية مقصود بها هدم أى استقرار للبلد، لكن بوعينا وارتباطنا ببعضنا البعض نستطيع مواجهة مثل هذه الشائعات".



احمد حسن امام الكعبه المشرفه

وأضاف عميد لاعبى العالم، "فى مجال الرياضة يكون الهدف إحداث فتنة بين الجماهير لأهداف وغرض محدد وخلق نوع من الاحتقان الذى قد يؤدى إلى كوارث".

واختتم حديثه "إننا فى النهاية كلنا يد واحدة ضد ظاهرة الشائعات وبلدنا محفوظة إلى يوم الدين".

احمد حسن اثناء اداء مناسك العمره