شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة الشرط الجزائي..أسباب تدفع هالاند للبقاء داخل السيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أثير الجدل خلال الفترة الماضية حول وجود تخوف داخل مانشستر سيتي بشأن إيرلينج هالاند وتخوفهم من رحيل اللاعب عن صفوف الفريق بسبب ضعف الشرط الجزائي الموجود في عقده والذي قد يتم تفعيله في أي وقت في ظل رغبة العديد من الأندية للتعاقد مع اللاعب.

ويقدم هالاند اداء متميزا خلال الفترة الماضية مما يجعل العديد من الفرق العالمية مهتمة بالحصول على خدماته وهو الأمر الذي يجعل فريق مانشستر سيتي خائفا من رحيله في أي وقت.

من جانبه، أكد بيب جوارديولا المدير الفي لفريق مانشستر سيتي أنه لا صحة لما يتم تداوله بأن هناك شرط جزائي يسمح للاعب إيرلينج هالاند بالرحيل عن صفوف الفريق.

تصريحات جوارديولا عن الشرط الجزائي في عقد هالاند

وقال جوارديولا على هامش مباراة الأمس للسيتي والتي فاز بها على حساب كوبنهاجن بخماسية نظيفة ببطولة دوري ابطال أوروبا: "غير صحيح وجود أي شرط جزائي يسهل لريال مدريد أو أي ناد التعاقد مع هالاند".

وأكمل:"الشائعات والأشخاص يتحدثون كثيرا، ولا يمكننا التحكم في هذا مع الأسف، أقلق دائما بشأن لاأمور التي يمكننا التحكم فيها فلا نشغل بالنا بأكثر من ذلك".

وأختتم:"المهم بالنسبة لنا أن هالاند تأقلم سريعا ولدينا شعور بأنه يشعر بالسعادة هنا، سنحاول مساعدته ليكون سعيد هو وكل من يريد البقاء داخل الفريق، وفي المستقبل لا أحد يعلم ما سيحدث".

السيتي يكتسح كوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا



يذكر أن السيتي قد فاز على كوبنهاجن بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.