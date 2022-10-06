شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد امونيا نيقوسيا في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 6-10-2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تُقام مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره فريق امونيا نيقوسيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.



و تُلعب مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره فريق امونيا نيقوسيا في تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط بينما يحتل فريق امونيا نيقوسيا المركز الأخير دون نقاط.

وتُنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره فريق امونيا نيقوسيا اليوم الخميس عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.



وأعلن المدرب الهولندى إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد قائمة الفريق واختار إريك تين هاج 22 لاعبًا للسفر إلى قبرص للمشاركة في مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي خارج أرضه أمام أومونيا نيقوسيا.

وشهدت القائمة إضافة المهاجمين أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد بالإضافة إلى حارس المرمى المعار مارتن دوبرافكا،

وغاب عن القائمة هاري ماجواير ورافائيل فاران ودوني فان دي بيك وآرون وان بيساكا.

وجاءت قائمة مانشستر يونايتد كتالي:

حراسة المرمى: دي خيا، هيتون، دوبرافكا

الدفاع: ليندلوف، مارتينيز، مالاسيا، دالوت، شاو

الوسط: برونو، إريكسن، فريد، كاسيميرو، مكتومناي، زيدان إقبال

الهجوم: رونالدو، مارسيال، راشفورد، أنتوني، سانشو، بليستيري، إيلانجا، جارناتشو.

أعلن المدرب الهولندى إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد قائمة فريقه المتجهة إلى قبرص لمواجهة فريق أومونيا نيقوسيا القبرصي غدا الخميس في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبى هذا الموسم 2023.

واختار إريك تين هاج 22 لاعبًا للسفر إلى قبرص للمشاركة في مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي خارج أرضه أمام أومونيا نيقوسيا.

وشهدت القائمة العديد من التغييرات على الفريق الذي سافر إلى مولدوفا في منتصف سبتمبر، مع إضافة المهاجمين أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد بالإضافة إلى حارس المرمى المعار مارتن دوبرافكا، كما جاء النجم العراقى زيدان إقبال ضمن المسافرين.

وغاب عن القائمة هاري ماجواير ورافائيل فاران ودوني فان دي بيك وآرون وان بيساكا.

وعندما سئل تين هاج عن الرباعي المصاب في مؤتمره الصحفي قبل المباراة والذي عقد في كارينجتون هذا الصباح، قال تن هاج إنه من المرجح أن يعود فاران إلى العمل في وقت أقرب من الآخرين.



موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام أومونيا والتشكيل المتوقع



يدخل الشياطين الحمر المباراة في وصافة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل فريق أومونيا قاع الترتيب دون نقاط. وسيكون موعد مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون القناة الناقلة هي beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام أومونيا بالدوري الأوروبي



ومن المنتظر أن يكون التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد أمام أومونيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

الدفاع: لوك شاو - ليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت - فيكتور لينديلوف.

الوسط: كريستيان إيريكسين - كاسيميرو - برونو فيرنانديز.

الهجوم: أنتوني إيلانجا - أنتوني مارسيال - رونالدو.

وخسر مانشستر يونايتد الجولة الافتتاحية بدور المجموعات في الدوري الأوروبي أمام ريال سوسيداد بهدف نظيف، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثانية على حساب شيريف المولدوفي بهدفين نظيفين.

ويسعى مانشستر يونايتد لمصالحة جماهيره بعد السقوط المدوي أمام مانشستر سيتى بستة أهداف مقابل ثلاثة، في آخر مبارياته بالدوري الإنجليزي، من خلال تحقيق الفوز اليوم خارج الديار أمام أومونيا.



يبحث عشاق كرة القدم العالمية عن تردد القنوات المفتوحة والناقلة لمباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد نظيره فريق امونيا نيقوسيا اليوم الخميس.



موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد امونيا نيقوسيا



ويواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق امونيا نيقوسيا اليوم الخميس في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.



وتقام المباراة مساء اليوم عند تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب امونيا نيقوسيا.

ونستعرض تردد القنوات المفتوحة والناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره فريق امونيا نيقوسيا:-



قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

- قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

- قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

-قناة AZ Tv

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

- قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

- قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

القمر: Eutelsat 36°E

- قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

- قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

- قناة Comedy TV

التردد: 11174 عمودي

معدل الترميز: 28800

القمر: AzerSpace 46°E

- قناة Negaah Tv

التردد: 11231 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 48°E

- قناة Italia 1

التردد: 11371 أفقي

معدل الترميز: 29900

القمر: Hot Bir

- قناة Varzish Sport

التردد: 11843 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Y1A

