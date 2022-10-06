شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي اليوم الخميس 6-10-2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي فريق الهلال مع مضيفه الاتفاق في إطار مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين بملعب الأمير محمد بن فهد.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة، بينما يحل الاتفاق في المركز العاشر بـ5 نقاط.



يلتقي فريق الهلال مع مضيفه الاتفاق بملعب الأمير محمد بن فهد يوم الخميس 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10 مساء بتوقيت أبوظبي، 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي 2022-2023



تستحوذ قنوات SSC على حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة "SSC EXTRA 1 HD".، بالإضافة إلى منصة "شاهد" الرقمية.

فريق الهلال

سيتولى المذيع راشد الدوسري مهمة التعليق على مواجهة الاتفاق والهلال في الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي.

التشكيل المتوقع للهلال أمام الاتفاق في الدوري السعودي 2022-2023



ينتظر أن يعتمد رامون دياز مدرب الهلال على طريقة 4-3-3 في مباراة الاتفاق المقرر لها الخميس ضمن الجولة السادسة للدوري السعودي.

تشكيل الهلال: عبدالله المعيوف.

الدفاع: سعود عبد الحميد وجانج هيون سو ومحمد جحفلي وناصر الدوسري.

وفي خط الوسط: عبدالله عطيف وأندريه كاريلو وماتيوس بيريرا.

وفي خط الهجوم: موسى ماريجا وأوديون إيجالو ولوسيانو فييتو.

الهلال السعودي

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023

الشباب - 15 نقطة

الهلال - 12 نقطة

الاتحاد - 11 نقطة

التعاون - 11 نقطة

النصر - 10 نقاط

ضمك - 10 نقاط

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023

كارلوس جونيور - الشباب - 4 أهداف

موسى ماريجا - الهلال - 3 أهداف

كريستيان جوانكا - الشباب - 3 أهداف

أوديون إيجالو - الهلال - 3 أهداف

لوسيانو فيتو - الهلال - هدفان



يدخل الهلال تلك المباراة خارج ميدانه وهو الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي إذ يملك في رصيده 12 نقطة، ويطمح لمواصلة الضغط على المتصدر الشبابي والذي بدأ الموسم بداية ولا أروع بتحقيق العلامة الكاملة (15 نقطة من 5 مباريات).

بينما يدخل الاتفاق المباراة وهدفه تحسين مركزه إذ يحتل المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 5 مباريات.

بداية مباريات اليوم بالدوري السعودي ستكون بمواجهة فريق الوحدة ونظيره التعاون، أما المباراة الثانية فتجمع بين الطائي والخليج، أما ثالث مباريات اليوم، ستكون مواجهة يحل فيها ضمك ضيفًا على نادي الباطن، فيما يستضيف الاتفاق نظيره الهلال في مباراة مرتقبة، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة المتصدر نادي الشباب مع نظيره الرائد.

ونعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم الخيمس كالتالي:



مباراة التعاون أمام الوحدة

تُفتتح مباريات اليوم بالدوري السعودي بمواجهة التعاون والوحدة، والتي تنطلق في تمام 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 06:30 مساءً بتوقيت

السعودية، وتُذاع علىSSC 1 HD.

في نفس التوقيت تُقام مباراة الطائي والخليج، والتي تنطلق في تمام 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 06:30 مساءً بتوقيت

السعودية، وتُذاع علىSSC 1 Extra HD.

ويلتقي فريقي الباطن وضمك في تمام 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 09:00 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع علىSSC 1 Extra HD.

وتنطلق مباراة الهلال ونظيره الإتفاق في تمام 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 09:00 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على SSC1 HD.

ويحتل فريق الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي ولديه 12 نقطة، بينما يتواجد الاتفاق بالمركز العاشر ولديه 5 نقاط.

وتنطلق المباراة في تمام 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 09:00 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع علىSSC 1 Extra HD.