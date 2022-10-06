«يتعرض لحرب ممنهجة» .. شوبير : كهربا أغضب إدارة الأهلي بشدة

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت إدارة الأهلي أنه لا يوجد أي عقوبات علي محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي كما تردد خلال الساعات القليلة الماضية.

وذكرت تقارير إعلامية خلال الساعات القليلة الماضية عن توقيع الأهلي لعقوبات علي محمود كهربا بسبب عدم الإلتزام.

وقالت مصادر مطلعة في القلعة الحمراء :" لا يوجد أي عقوبات علي اللاعب وهو ملتزم للغاية في التدريبات ويتعرض لحرب ممنهجة معروف مصدرها".

أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق ، عن تطورات أزمة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق في ظل إيقافه بسبب عدم سداد الغرامة لصالح الزمالك.

وأكد شوبير ، في تصريحات عبر أثير أون سبورت اف أن ، أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي للغاية، وكان الأهلي قرر دفع قيمة الغرامة عن الاعب وعودته للملاعب .

وأضاف أن كهربا قام بتصرف ما أغضب منه مجلس إدارة الأهلي بشدة، مشددا أنه تصرف خاطئ وتسبب في غضب مجلس الإدارة.

وتابع أنه لن يعلن عن ما حدث ولكن أمر أثار استياء المجلس، مشددا أن الأهلي حاليا مطالب فقط بالتركيز مع التدريبات وأن يعود للالتزام لحل تلك الأزمة.