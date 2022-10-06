الشارقة - اميمة ياسر - اقترح شاب إنجليزي حملة من أجل طرد المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي من البريميرليج.

وتألق هالاند مع السيتي، بتسجيله عددا كبيرا من الأهداف، ما يعطي أفضلية كبيرة لفريقه أمام منافسيه.

وتمت الدعوة إلى التوقيع على عريضة، وكذلك الدعوة إلى مناقشة هذا القرار في البرلمان البريطاني.

مع العلم أن 400 ألف شخص وقعوا على هذه العريضة حتى الآن، واصفين هالاند بالرجل الآلي الذي يجب طرده.

تصدر قائمة أكثر اللاعبين الناشطين

واصل هالاند تصدر قائمة أكثر اللاعبين الناشطين في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى تسجيلًا للأهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، برصيد 19 هدفًا مقابل 12 هدفًا لروبرت ليفاندوفسكي في المركز الثاني.

وسجل هالاند هدفه رقم 28 في دوري الأبطال، ليتخطى الحصيلة التهديفي لثنائي ريفالدو ولويس سواريز في المسابقة (27).

ووقع النرويجي إيرلنج هالاند مهاجم السيتي، على ثنائية في الدقيقتين (7- 33)، بينما سجل دافيت خوشولافا هدفًا بالخطأ في مرماه.

ومنذ أن فشل هالاند في التسجيل أو الصناعة أمام مانشستر سيتي في أبريل الماضي عندما كان لاعبًا في صفوف بوروسيا دورتموند، ساهم من بعدها في تسجيل 41 هدفًا في آخر 23 مباراة خاضها على ملعبه (سجل 35 - صنع 6)، بحسب أرقام "أوبتا".