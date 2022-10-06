الخطيب يطير إلى فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يغادر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، صباح السبت المقبل، إلى فرنسا في رحلة علاجية للاطمئنان على حالته الصحية.

وجاء سفر الخطيب عقب تحديد الطبيب المعالج موعد الاستشارة وإجراء بعض التحاليا والفحوصات الطبية.

وكان الخطيب حرص قبل السفر على ترتيب كافة الملفات، حيث عقد اجتماعًا مع كلاً من مارسيل كولر المدير الفني للفريق في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وشهدت الفترة الماضية عدة اجتماعات للخطيب سواء مع لجنة التخطيط في حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة.

وعقد الخطيب جلسة مع شركة الأهلي لكرة القدم في حضور الثلاثي عدلي القيعي رئيس الشركة وخالد عبد القادر وأحمد حسام عوض أعضاء الشركة، كما اجتمع مع مؤسسة الأهلي للتمنية المجتمعية ومع لجنتي تنمية الموارد والعضوية.

جدير بالذكر أن فريق الكرة بالنادي الأهلي يستعد حاليًا لمواجهة الاتحاد المنستيري يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.