"صدام وشيك مع الزمالك".. الأهلي يصعد لنصف نهائي بطولة أفريقيا لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - صعد فريق اليد بالأهلى إلى الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا لليد ليقترب من الاصطدام بالزمالك في دربي مصري.

وتخطى الأهلي منافسه ريد ستار الإيفواري بنتيجة 43-26 في المباراة التي أقيمت في الثانية عشرة ظهر الخميس على صالة الحمامات في ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية.

وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي بعد حسم صدارة المجموعة أمس الأربعاء بالفوز على الترجي التونسي ٢٨-٢١.

يواجه الزمالك في الثامنة والنصف فريق كيناشا الكونغولي ويصعد الفائز لمواجهة الأهلي فيما يبدو فرص الترجي والأفريقي التونسين كبيرة في الإصطدام في المواجهة الأخرى .

وحقق العلامة الكاملة بالفوز في مباريات الفريق الأربعة في دور المجموعات.