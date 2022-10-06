مصر تتقدم للمركز 39 عالميًا في تصنيف فيفا لشهر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدم المنتخب المصري في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات، والذي صدر لشهر أكتوبر الحالي.

وجاء المنتخب المصري في المركز 39 عالميًا، بعد أن كان في المركز 40 في الشهر الماضي.

ويأتي المنتخب المصري في المركز السادس إفريقيًا، بعد كلًا من السنغال والمغرب وتونس ونيجيريا والجزائر على الترتيب.

وتصدر المنتخب البرازيلي التصنيف العالمي لشهر أكتوبر، وجاء المنتخب البلجيكي ثانيًا، بينما حل المنتخب الأرجنتيني ثالثًا، والفرنسي رابعًا.

وجاء ترتيب المنتخبات العشر الأولى كالتالي: