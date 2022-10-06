شكرا لقرائتكم خبر عن شهاب عبد الله يلحق ببعثة يد الأهلى فى تونس بعد إصابة سيسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه شهاب عبد الله لاعب فريق كرة اليد بالنادى الأهلى إلى تونس مع فريق كرة القدم، المغادر إلى هناك فى ظل استدعائه بسبب إصابة أحمد سيسا لاعب الفريق.

ويخضع أحمد هشام سيسا، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادى الأهلى لأشعة طبية عاجلة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الترجي التونسي التى أقيمت أمس بختام دور المجموعات من بطولة إفريقيا للأندية المقامة في تونس.

وتعرض اللاعب لإصابة قوية في الفك، وتوجه إلى تونس العاصمة لإجراء الأشعة لتحديد درجة الإصابة وبرنامج العلاج المناسب.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد حقق فوزاً مهما على حساب الترجي التونسي بنتيجة 28-21 في ختام مباريات الدور الأول من بطولة أفريقيا للأندية ليحقق الفريق العلامة الكاملة ويتأهل للدور الثاني متصدرا مجموعته بعد تحقيق الفوز في مبارياته الأربعة.