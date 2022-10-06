شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحصر أسماء المدربين المصريين الحاصلين على الرخص التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس ادارة اتحاد الكرة الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين بالاتحاد بمراجعة أسماء جميع المدربين المصريين الحاصلين على دورات تدريبية، بشكل مباشر مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، لعمل حصر كامل بأسماء جميع المدربين المصريين الحاصلين على الرخص التدريبية بمختلف فئاتها.

جاء ذلك بعدما تلقى اتحاد الكرة خطابا من الكاف يتعلق بإيقاف أحد المدربين المصريين، عقب ثبوت تزويره رخصة تدريبية.

وقال اتحاد الكرة فى بيان له: "بشأن ما تداولته وسائل الإعلام فى الساعات الأخيرة، حول مخاطبة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "CAF" نظيره المصرى، فيما يتعلق بإيقاف أحد المدربين المصريين، عقب ثبوت تزويره رخصة تدريبية، يود الاتحاد المصري لكرة القدم توضيح الآتى:

- القرار صدر من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "CAF" بإيقاف المدرب، بعد تقديمه رخصة منسوبة إليه، وثبت لدى الاتحاد الأفريقي عدم تواجد اسم المدرب بين الحاصلين على الرخص التدريبية الصادرة منه.

- الرخص التدريبية بمختلف فئاتها لا يتم إصدارها عن طريق الاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث يصدرها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "CAF".